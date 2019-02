Verona tra le città più cliccate del progetto RaccontamItalia di Banca Ifis Impresa

Un drone, 19 città, 200mila visualizzazioni social. Lanciato a giugno 2018 il progetto RaccontamItalia di Banca Ifis Impresa ha saputo coniugare la moderna tecnologia con i sapori autentici delle nostre terre.

Costumi, detti, culture racchiuse in pillole divenute virali: 60 secondi di storytelling autentico, senza filtri, in dialetto, con le immagini aeree riprese da un drone che in questi mesi è volato su e giù per il Belpaese rendendo omaggio alle meraviglie di casa nostra. Un viaggio insolito per scoprire tutti i tesori d’Italia, anche quelli meno noti.

Udine, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Bergamo, Torino, Mondovì, Genova, Firenze, Perugia, Ancona, Pescara, Napoli, Avellino, Salerno, Bari, Catania e Palermo: ecco le 19 protagoniste esaltate dall’occhio volante di RaccontamItalia. Sotto i raggi del sole, ogni città ha svelato al drone di Banca Ifis Impresa i suoi angoli caratteristici. E così, sui social ogni domenica è stato condiviso il video-racconto di ogni capoluogo. Il risultato finale è un lungo viaggio lungo tutta la Penisola.

I numeri confermano l'efficacia dell'iniziativa: i video di RaccontamItalia hanno raggiunto 200mila visualizzazioni tra Facebook e Youtube. Il più visto è stato quello di Mondovì, poi a seguire: Torino, Salerno, Pescara e Verona.