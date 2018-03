Pranzo e cena a domicilio? Sì per il 39% dei veronesi almeno una volta a settimana

È l’occasione per rilassarsi (52%), per provare cibi insoliti (44%), ma anche per evitare di cucinare (51%): ecco perché il 39% dei veronesi ricorre alla food delivery almeno una volta alla settimana. È quanto emerge da una ricerca Nielsen condotta su un campione di abitanti di Verona per fotografarne le abitudini sulle modalità di consumo alimentare.

La consegna di pranzo e cena a domicilio è scelta nel 55% dei casi quando si è a casa in compagnia di parenti e amici, ma in quali occasioni? Nel 39% dei casi se il frigorifero piange, nel 21% quando c’è una partita in tv, nel 15% per accompagnare una nuova puntata della propria serie preferita. Dalla ricerca emerge un trend in crescita: un veronese su tre ha dichiarato di aver effettuato nel 2017 almeno un ordine in più rispetto allo scorso anno.

Tra gli intervistati utilizzatori abituali del servizio di food delivery spiccano gli under 40 (48%), con una percentuale che sale se si va tra lavoratori che non hanno figli. Ed è proprio per rispondere a questo trend – oltre al fatto che il 19% degli utilizzatori di food delivery in città ordini abitualmente hamburger, rivelando così un interessante mercato potenziale - che McDonald’s ha individuato in Verona la città adatta per introdurre il servizio McDelivery, aprendo così un nuovo capitolo nel rapporto con i cittadini veronesi. La consegna del proprio hamburger preferito sarà possibile grazie a Glovo, partner di McDonald’s per McDelivery.

Le selezioni di corrieri sono già iniziate e l’obiettivo di Glovo è quello di impiegarne circa 150 per garantire la massima qualità del servizio e dei prodotti, proprio come al ristorante. Con McDelivery continua il piano di investimenti di McDonald’s Italia in Veneto, dove l’azienda è presente con 46 ristoranti - di cui 12 a Verona e provincia - per un totale di circa 1.400 dipendenti.

Verona diventa la settima città italiana in cui viene lanciato il servizio; a Milano e Roma si sono aggiunte, negli ultimi mesi, Catania, Palermo, Bologna e Firenze. In poco più di 4 mesi McDelivery ha fatto registrare circa 80.000 ordini. A Verona il servizio è disponibile in un’area dal raggio di 2 km circa da ognuno dei 3 ristoranti McDonald’s in cui inizialmente sarà attivo il servizio.