Bollo auto in scadenza: come pagarlo in modo facile e veloce negli uffici postali veronesi

Tutti i cittadini residenti in provincia di Verona possono versare la tassa automobilistica, in scadenza il 31 gennaio 2019, attraverso un metodo di pagamento rapido, comodo e a prova di errore.

I possessori di veicoli possono andare in uno dei 195 uffici postali della provincia e semplicemente comunicare all’operatore i dati relativi al pagamento (Regione/Provincia Autonoma di residenza, Targa/Telaio, Tipo veicolo ed eventuale riduzione) senza preoccuparsi di calcolare l’importo dovuto e senza compilare moduli.

Tutti gli sportelli postali, infatti, possono collegarsi direttamente con l’archivio delle tasse automobilistiche e conoscere in tempo reale l’importo del bollo auto. Il versamento della tassa automobilistica può essere effettuato anche online attraverso il sito di Poste Italiane.

Il servizio è disponibile non solo per i correntisti BancoPosta e i titolari di carte PostePay, ma anche per gli utenti registrati al sito www.poste.it.