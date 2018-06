Alla scoperta di Piugustobio, bar e tavola calda genuina a Verona

"Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo", affermava Ippocrate ed è questa la grande sfida che Piugustobio sta portando avanti a Verona da più di 5 anni e ora con il nuovo locale in centro a Verona la sfida si fa ancora più importante: ai gustosi pranzi con menu Detox, bilanciati e proteici vegetali, al servizio take away e consegna (rigorosamente ecologico con i Corrieri in bici) ora c’è spazio per colazioni biologiche salutari, aperitivi serali il mercoledì con selezione di vini senza solfiti aggiunti e birre biologiche (ben 17), il brunch del sabato…il tutto preparato quotidianamente sul posto con ingredienti biologici integrali e (ove possibile) a chilometro zero e un’attenzione estrema al rapporto qualità/prezzo.

La filosofia Piugustobio, che quest’anno peraltro ha visto l’importante collaborazione con il Prof. Franco Berrino in occasione del Congresso a Verona "Medicina da Mangiare", è portata avanti con coerenza anche nelle scelte che sono state fatte nella ristrutturazione e nell’arredamento del nuovo locale:

Gli oggetti, i mobili e parti di mobili sono scovati qua e là nei mercatini della nostra bella città e della provincia.... un arredo “a km zero” e certamente a basso impatto ambientale: nessun albero è stato abbattuto, niente è stato creato ex novo ma tutto ciò che si trova nel locale è 100% riciclato.

Le pitture sono tutte naturali-ecologiche a base di polveri minerali, per trattare con i guanti la salute di chi vi lavora e quella dei clienti

Due associazioni hanno aiutato la nascita del progetto, conferendo a PIUGUSTOBIO un valore aggiunto: quello dell’impegno sociale. Sono gli amici di “Vale un Sogno” che hanno creato con passione e fantasia le decorazioni degli arredi, e la grande creatività di Avanguardia è stata alla base dell’interior del locale.

Piugustobio è a Verona in Stradaone Porta Palio, 36.