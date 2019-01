San Martino Buon Albergo, il lievito madre di Saporè conservato in biblioteca

Ricerca, innovazione e sperimentazione contraddistinguono il lavoro di Renato Bosco, creatore del Saporè a San Martino Buon Albergo e da sempre in prima linea nella valorizzazione del lievito madre come prodotto essenziale e di prima qualità per la preparazione dei suoi lievitati, dal pane alla pizza, fino ai dolci. E la pasta madre viva di Renato Bosco ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale, essendo stata inserita nella collezione unica della Biblioteca del Lievito Madre, a Saint-Vith in Belgio, nata con l’obiettivo di preservare la biodiversità degli agenti di lievito e il know-how sul suo utilizzo.

Contrassegnata con il numero 108 nella biblioteca, la pasta madre viva di Bosco è stata studiata e analizzata da un'equipe di scienziati, che ne ha definito l'esatta composizione in termini di microrganismi, batteri lattici, lieviti e grado di acidità, andando ad evidenziare le caratteristiche peculiari anche in relazione agli altri campioni presenti della collezione.