Leggende legate ai vini prodotti nel veronese: il passito Granduchessa

Si chiama Granduchessa ed è un vino recioto bianco, o per meglio dire passito del Veneto. Lo produce l'azienda agricola Bonazzi che ha sede a Valgatara, nel territorio comunale di Marano di Valpolicella. Ed è chiamato così in onore della granduchessa Anastasia Romanov, la figlia di Nicola II, ultimo zar di Russia. Nicola II è infatti lo zar della rivoluzione bolscevica del 1917, quella che portò alla dittatura sovietica. Lui e la sua famiglia furono prima imprigionati e poi giustiziati.

La leggenda vuole però che non tutta la famiglia di Nicola II morì nella notte tra il 16 e il 17 luglio 1918. Libri e film hanno infatti alimentato la storia della presunta e mai dimostrata sopravvivenza della piccola Anastasia, la quartogenita dello zar. Una leggenda alimentata anche dal vino Granduchessa perché pare che Anastasia sia stata ospitata dalla famiglia Bonazzi tra il '41 e il '43. Anastasia si sarebbe salvata perché non era con la sua famiglia nel momento dell'esecuzione, ma si sarebbe trovata nella casa della balia. La bambina sarebbe stata portata in Svizzera e lì sarebbe cresciuta con il falso nome di Nadia. Il cognome lo prenderà poi dal marito, un militare italiano. Ed è questa giovane donna che è stata ospitata dalla famiglia Bonazzi, Nadia Lombard. Ma per la famiglia veronese Nadia Lombard altro non era che Anastasia Romanov e a lei ha dedicato un passito bianco.