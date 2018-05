Militari ricordati dalla città di Verona: il Pianell a cui è dedicato un obelisco

Il monumento a lui dedicato, un obelisco, si trova nei giardini di viale del Piave. È anche con questa opera di marmo che Verona ha voluto ricordare il generale Giuseppe Salvatore Pianell, nato a Palermo nel 1818 e morto sul letto della sua abitazione, all'interno di Palazzo Carli a Verona ,nel 1892.

Pianell fu il primo comandante del corpo d'armata di Verona dopo la dominazione asburgica. E chi avrebbe mai potuto predire un futuro simile al giovane Pianell quando da ufficiale e ministro del Regno delle Due Sicilie fu nemico di Garibaldi durante l'avanzata dei Mille. Suo il piano per impedire ai garibaldini di entrare a Napoli, piano che non venne mai messo in pratica perché lo stesso Pianell era a favore di un'alleanza con i Savoia e per questo dovette dimettersi.

Rifugiatosi a Parigi, Pianell tornò in Italia solo dopo la proclamazione del Regno e chiese di entrare nell'esercito italiano. Nel 1866, trovò modo di mettersi in luce agli occhi dei suoi superiori nella battaglia di Custoza. Dal 1869 venne nominato comandante dell'esercito con giurisdizione in tutto il Nord Italia.

Stabilitosi a Verona, riuscì ad evitare che i forti austriaci venissero demoliti, anzi ne favorì la ristrutturazione in modo che potessero essere usati dall'esercito italiano proprio contro gli austriaci. Sempre preoccupato per la città, Pianell temeva che il nemico potesse attaccarla per riprendersela e per questo osteggiò molti progetti per l'espansione cittadina. Fu questo probabilmente a renderlo sempre più inviso ai cittadini, nonostante il bene che i veronesi hanno sempre voluto alla moglie, per le sue opere filantropiche.

Il monumento a lui dedicato doveva essere posto a Castelvecchio, ma si scelse un altro luogo per l'edificazione dell'obelisco, forse per la scarsa popolarità rimediata in città. E comunque il museo di Castelvecchio conserva ancora qualcosa del generale Pianell, la sua sciabola.