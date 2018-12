Notte di San Silvestro, perché si chiama così e festeggiamenti tipici dal resto del mondo

Quella tra il 31 dicembre il 1 gennaio dell'anno nuovo è da tempo immemore chiamata la "notte di San Silvestro". Il motivo di questa etichetta è però avvolto nel più profondo mistero. Silvestro I è stato nella storia il 33º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica dal 314 alla sua morte nel 335. Fu dunque papa durante l'impero di Costantino e si ritiene ebbe anche un ruolo nella conversione di quest'ultimo al Cristianesimo.

Silvestro morì proprio il 31 dicembre del 335, ma quale sia il motivo per il quale i festeggiamenti della vigilia di Capodanno siano stati associati alla sua figura non è affatto chiaro. Non pare infatti che il suo carattere fosse particolarmente incline ai festeggiamenti, non lo si ricorda certo per la sua goliardia, quanto piuttosto il suo nome è associato al celebre "falso storico" della donazione di Costantino. Insomma, un mistero che anche per questa notte di San Silvestro ci porteremo appresso verso il 2019.

Vediamo ora alcune delle più singolari modalità di festeggiare la vigilia di Capodanno in diversi Paesi del mondo al di fuori dell'Italia: