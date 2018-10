Un nuovo libro dell'autrice veronese Silvia Andreoli: "Nera come una fiaba"

Nuova uscita in libreria per la collana di narrativa "Varianti". È stato pubblicato dall'editore Morellini il libro "Nera come una fiaba" di Silvia Andreoli, autrice veronese che nel 2004 esordì "Malvina", editore La Tartaruga.

Con il suo nuovo lavoro, Andreoli consegna al lettore la storia di due adolescenti, Momo e Viola, che si vedranno costrette a fronteggiare insieme il buio della loro infanzia.