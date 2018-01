Vecchi modi di dire veronesi: nar a messa a San Bastiàn

Tra l'oste e il parroco ci sono più affinità di quello che si può pensare, eppure sono due figure generalmente viste in conflitto. Difficile trovare tra i devoti della chiesa anche dei devoti dell'osteria e per questo si generò un'antitesi che in parte è ancora presente.

Di sicuro il distacco, se non proprio la lotta tra chiesa e osteria è rimasta nei modi di dire dialettali. L'osteria, ad esempio, viene chiamata anche la césa del goto (chiesa del bicchiere, di vino ovviamente). E ci sono dei simpatici doppi sensi che significano tutti "andare all'osteria" ma lo nascondono dietro espressioni come "nar a confessàrse" oppure "nar en farmacia". Una delle più curiose però è "nar a messa a San Bastiàn" e cioè andare a messa a San Sebastiano. Curiosa non solo perché la chiesa di San Sebastiano è stata distrutta durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale, ma anche perché non era più consacrata già dal 1866 e l'ultima messa al suo interno si celebrò nel 1848. Difficile dunque che coloro che "andavano a messa a San Sebastiano" si recassero davvero in chiesa. Più probabile che si fermassero a bere in qualche osteria.