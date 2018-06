La tonante sveglia stoner dei veronesi Eradius con il nuovo video "Timmy C."

Gli Eradius sganciano il terzo singolo dal primo omonimo album del duo anglo-italiano uscito lo scorso Febbraio, co-prodotto da Tommaso Canazza di RH Studio. “Timmy C” è un omaggio al bassista della storica band Rage Against The Machine, Timothy Robert Commerford, infatti il ritornello reinterpreta una sua frase durante un'intervista: “I'm happy, in other words, I want to wake the stupid”.

Il messaggio è chiaro: la canzone invita il pubblico a “svegliarsi” dalla solita routine, mostrando la propria vera natura senza aver paura dei pregiudizi altrui, così come si prestano a fare le comparse del video, che si ribellano dalle singole situazioni in cui inizialmente si ritrovano, lasciandosi trasportare dal martellante riff del basso.

Il video girato al The Factory di Verona, ha alla regia Francesco Ferri Faggioli della Roll In, produttore già di diversi videoclip musicali per importanti etichette discografiche; da citare anche la presenza di Atropine, il marchio veronese che veste musicisti e comparse.

Gli Eradius attualmente sono in tour promozionale, il calendario è in continuo aggiornamento, quindi tenete d’occhio la loro pagina Facebook:

21 Giugno - Festa della Musica di Mantova - Ore 18

14 Luglio - Rock Camp Festival di Trieste - Ore 15 15 Luglio - Dvorana Gustaf Pekarna, Maribor (SLO)

7 Settembre - Il Giardino (VR) in apertura ai “Grotto" (Belgium Band)

Biografia

Il progetto Eradius nasce a Verona nel 2016 dalla voglia di esprimersi e di comporre musica originale di Richard (Londra, classe 1994) e Edoardo (Verona, classe 1991). La loro particolare formazione si ispira alla formazione britannica dei Royal Blood che, utilizzando un originale sistema di pedali, riesce a simulare la presenza di una chitarra e di un basso contemporaneamente. Il genere si lega anche a gruppi come Rage Against The Machine e Tool, portando con sé tutte le influenze raccolte nel corso degli anni dai due musicisti su numerosi palchi e con diverse formazioni, non solo rock. Infatti i due suonano già insieme in un gruppo cover Blues/Swing da tre anni, e con questa formazione hanno fatto più di 150 date in tutta Italia. L'intenzione è quella di esprimere se stessi con il linguaggio che più è congeniale, facendosi ascoltare il più possibile.