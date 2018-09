Moneta d'argento per i 50 anni dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato

Una moneta d'argento, del valore di 5 euro, è stata coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in occasione della ricorrenza del 50esimo anniversario dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato (A.N.P.S.), costituita nel 1968 e custode del medagliere della Polizia di Stato.

La moneta, ideata e disegnata per l'occasione dall'artista Silvia Petrassi, raffigura sul dritto la composizione del logo dell’Anps, con il numero 50 e le date 1968-2018. Nel rovescio, in primo piano sono ritratti due rappresentanti dell'Anps in divisa e sullo sfondo c'è il San Michele Arcangelo, ripreso da un particolare di un dipinto di Guido Reni.

La moneta è in vendita al costo di 38 euro.