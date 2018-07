Miss Terme di Colà del Garda, primo parimerito: sono 4 le nuove splendide finaliste

Prima classificata Emily Borghesi, seconda classificata Sara Pozzani e, a sorpresa, terze a parimerito Giulia Benedetti e Martina Avanzi. Questi i nomi delle nuove finaliste del concorso di bellezza Miss Terme di Colà del Garda organizzato da Villa dei Cedri, un elogio alla bellezza in tutte le sue forme che vedrà la premiazione della prima Miss lunedì 6 agosto.

Competizione e bellezza, ma anche sorrisi e divertimento animeranno il Giardino d’Inverno del parco termale ancora un’ultima volta sabato 21 luglio per l’ultima attesa giornata di selezione. La vincitrice sarà per un anno testimonial del Parco Termale, vincendo un premio del valore di 10.000 euro in contratti commerciali.