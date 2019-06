Miss Terme di Colà del Garda, ecco chi sono le prime tre splendide finaliste del 2019

È entrato nel vivo il concorso Miss Terme di Colà del Garda 2019 con la prima tornata di selezioni di ieri, venerdì 21 giugno, alla serra Giardino d’Inverno di Villa dei Cedri. Sul palco hanno sfilato 12 ragazze dai 16 ai 28 anni provenienti dalle tre regioni che toccano il lago di Garda: Veneto, Lombardia e Trentino Alto-Adige.

A sfilare prima in abiti casual, poi in costume Matilda, Jasmine, Francesca, Noemi, Ilaria, Sara, Gloria, Sabrina, Irina, Alessia, Marta e Cristina. Le ragazze hanno raccontato piccoli frammenti della loro vita, i loro sogni e le loro ambizioni. Tema ricorrente il viaggio, la conoscenza di posti nuovi e culture differenti, ma non solo. Anche grandi obiettivi professionali e la voglia di affermarsi nella vita. Le dodici ragazze hanno colpito i giudici anche per la loro tenacia.

Sedevano al tavolo della giuria di questa prima tornata di selezioni, la rana del Garda Virginia Tortella, Maurizio Galli direttore commerciale di Villa dei Cedri, Alessandra Erculiani in rappresentanza del paese di Colà di Lazise, il dottor Giorgio Pasetto direttore tecnico del centro sportivo riabilitativo di Villa dei Cedri e Luca Macuglia responsabile commerciale di Velox Servizi.

Da sinistra a destra le prime tre finaliste: Sara Comincini, Alessia Gozio, Sabrina Barros

Al primo posto Alessia Gozio, 20 anni, ex ciclista che oggi lavora come commessa e studia giurisprudenza per coronare il suo sogno, unendo gli studi alla passione sportiva che ha dovuto accantonare dopo anni di agonismo. Seconda in classifica Sara Comincini 24enne bresciana che lavora in un negozio per bambini e che ama viaggiare, terzo posto per la 28enne di Trento brasiliana, Sabrina Barros. Quest’ultima e bellissima concorrente e mamma del piccolo Giorgio e ha l’ambizione di riprendere gli studi di fisioterapia per coronare il suo sogno.

Il concorso organizzato da Promobenacus nel parco termale del Garda di Villa dei Cedri, proseguirà nelle prossime settimane con le selezioni interne del 5 e del 29 luglio e delle altre esterne, che si terranno in Toscana, nel Friuli Venezia-Giulia, in Sardegna e in un’altra località nel Veneto.

Il concorso che premia bellezza, carisma e personalità è aperto alle aspiranti reginette di bellezza tra i 16 e i 30 anni ed è un’opportunità per mostrare tutte le proprie qualità. Il regolamento e il modulo di iscrizione possono essere scaricati sul sito www.villadeicedri.it. Il lago termale sarà teatro delle selezioni e la finale si terrà il prossimo 5 agosto in occasione dell’Antica sagra della Madonna della Neve di Colà di Lazise.

I premi in palio per questa seconda edizione sono: