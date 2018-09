Si intitola "Mi piego ma non mi spezzo", il primo libro della veronese Sabrina Brunelli. Nel suo volume, l'autrice 46enne affronta il tema della resilienza nei vari ambiti della vita: dalla malattia al lavoro, dal rapporto con la famiglia alla gestione della propria vita.

L'idea del libro è nata quasi per caso, un anno fa, quando Sabrina Brunelli ha frequentato un corso sul tema della scrittura, organizzato dalla casa editrice "Bruno Editore". La passione per lo scrivere l'aveva sempre avuta dentro di sé ma non si era mai cimentata concretamente. Dopo alcune settimane è stata selezionata dall'editore che scremando gli oltre 800 partecipanti ha deciso di sceglierla per realizzare il suo libro sulla resilienza.

Ricevuta la notizia, ho iniziato a scrivere e non ho più smesso - ha spiegato l'autrice - è stato un viaggio dentro di me, una sorta di auto-terapia, che mi ha portato a vivere un'avventura molto interessante.

Sabrina Brunelli ha vissuto vari momenti difficili nella sua vita, soprattutto nella malattia (l'endometriosi) ma anche nel mondo del lavoro e nella sfera famigliare. Ha così scoperto la capacità della resilienza che aveva dentro di sé. "Tanti lettori si riconosco nella mia storia e questo mi dà molte soddisfazioni a livello morale - ha aggiunto - Spesso si è delle persone resilienti senza rendersene conto, ma bisogna essere consci dei fatti che ci accadono durante la vita, vivendoli in maniera positiva".