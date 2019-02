Maschere carnevalesche della provincia di Verona: Messer Gidino

Messer Gidino è la maschera ufficiale di Sommacampagna e ricorda la figura di Gidino da Sommacampagna, poeta e musico vissuto nel XIV secolo.

Nato in una famiglia ricca e prestigiosa, come uomo di lettere è ricordato in quanto autore del trattato dal titolo "Ritmi Volgari" e dedicato ad Antonio Della Scala. Con Cangrande II iniziò la sua carriera politica, sempre al servizio della signoria scaligera, a cui dedicò diverse poesie.