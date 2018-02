Stranezze che accadono nel giorno di San Pietro: Ven fora la vecia

Il 29 giugno è il giorno in cui si ricordano i Santi Pietro e Paolo e proprio in questo giorno in Lessinia si usa dire che "ven fora la vecia", cioè esce fuori la vecchia. La vecchia in questione è la madre di San Pietro che la tradizione descrive come una donna molto cattiva, tanto è vero che per lei non c'è posto in paradiso. Alla mamma di San Pietro viene però concesso un giorno all'anno per rivedere suo figlio e quel giorno è proprio il 29 giugno. La vecchia uscirebbe in quel giorno dall'inferno per andare a far visita al figlio ai cancelli del paradiso e finita la visita se ne torna agli inferi per un altro anno. Un evento così straordinario non lascia impassibile la natura terrestre che solitamente accompagna questa visita con il più classico dei temporali estivi, i quali hanno la caratteristica di essere molto intensi ma anche molto brevi.