Poteri occulti ma a fin di bene: i leggendari maghi della provincia di Verona

Ci si può credere oppure no, ma sono diversi i maghi che nei secoli scorsi hanno abitato nel territorio scaligero e di cui si raccontano inspiegabili prodigi. Inspiegabile ovviamente dal punto di vista scientifico, ma ciò non significa che le leggende che ruotano attorno a questi personaggi siano necessariamente delle bufale.

Non si tratta di maghi con la bacchetta e la barba bianca lunga fino a piedi, come li si rappresenta nei cartoni animati. Si potrebbero definire dei santoni, oppure sciamani. Attraverso dei libri occulti oppure attraverso la preghiera (il limite tra cristianesimo e paganesimo in questi casi è inesistente) avevano la possibilità di governare delle forze ultraterrene, forze che erano capaci di compiere anche dei miracoli.

Uno di questi maghi viveva a Castelnuovo. Si racconta che la sua casa era tappezzata di santini e aveva un libro in cui leggeva i rimedi ai mali che i popolani gli riferivano. I suoi rimedi avevano un che di mistico e aveva una grande capacità di suggestione. Un altro viveva a Villafranca e si dice che abbia guarito un uomo che soffriva di continui mal di testa toccandogli la fronta con un fazzoletto bagnato. Un altro ancora viveva invece nella città di Verona ed anche questo era un guaritore. Diceva di poter guarire con la sola imposizione delle mani, ma non si trovano testimonianze di una sua reale guarigione. Altri maghi invece si trovavano nelle frazioni di Verona: quello di Mizzole pare che abbia guarito un uomo da un male incurabile attraverso una pomata di sua invenzione. Quello di Pigozzo, invece, si racconta che avesse il potere di scacciare gli animali fastidiosi e nocivi dalle case e dai campi dei contadini. Inoltre, conosceva i poteri officinali delle piante e quindi poteva suggerire i rimedi giusti per i vari malanni.