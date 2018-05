È nato a Verona il primo e originale liquore al lime, si chiamo Limeolé

È stato creato e ideato dai proprietari dell'Art Cafè di Verona e ora vuole spiccare il volo grazie al supporto di tre soci finanziatori che hanno creduto nel progetto. È Limeolè, l'originale liquore a gusto lime.

Per un lungo periodo ci siamo dedicati alla nostra creatura fino ad arrivare a quello che desideravamo - hanno detto i creatori - Un prodotto straordinario per fragranza e freschezza, che può essere bevuto liscio o mixato per creare i più disparati cocktail.