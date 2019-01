Nuovo libro per Diego Alverà: "Oltre. Eroi e antieroi dello sport"

Si intitola "Oltre. Eroi e antieroi dello sport", è pubblicato da Ultra Sport ed è l'ultima fatica dello scrittore e storyteller Diego Alverà. Il volume raccoglie venti storie di calciatori, ciclisti, tenniste, atleti, piloti e pugili che hanno, ognuno a loro modo, aperto una strada: uomini e donne che hanno varcato un confine e sfidato le convenzioni cambiando da lì in avanti le regole del gioco. Da Lea Pericoli a Manlio Scopigno, da Carlos Monzon a Jacques Anquetil, da Paavo Nurmi a James Hunt, da Arthur Ashe e Dick Fosbury a Tonyah Harding e Ada Pace, Alverà riporta alla luce traiettorie irregolari che hanno aperto la strada verso il futuro.

Diego Alverà racconta storie grandi e piccole strappandole all'oblio e restituendole al presente sotto forma di narrazioni su carta, su web, alla radio o dal vivo. È autore del blog Once in a Lifetime (www.diegoalvera.it) e dei libri Verona Milan cinque a tre (Scripta, 2012), Hellas Verona Story (Edizioni della sera, 2017) e T. Tazio Nuvolari. Pozzo 1928 (Scripta, 2018).

Dal 2016 ha scritto e portato in scena oltre quindici racconti originali dedicati a personaggi iconici della musica e dello sport nel fortunato format di narrazione dal vivo "Diego Alverà racconta", prodotto da Pensiero Visibile e Osteria Futurista.