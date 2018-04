Non solo "Nonno Erasmus", quando a Verona si laureava un 71enne

A febbraio di quest'anno, l'università di Verona è stata al centro di una notizia curiosa. Era infatti giunto per seguire le lezioni nell'ateneo scaligero il signor Miguel Castillo, ribattezzato "Nonno Erasmus". Lo spagnolo infatti è uno studente universitario, nonostate sia un arzillo 80enne. E avevo scelto Verona come luogo dove vivere l'esperienza dell'Erasmus, e cioè quel periodo che gli studenti europei possono vivere, studiando in un'università straniera.

In realtà, l'università di Verona aveva già vissuto una storia simile nel 1989, anno in cui si laureò Pietro Nichesola. Il signor Nichesola ha 71 anni, è un ragioniere della Cassa di Risparmio in pensione da 13 anni. Era il più anziano studente dell'ateneo e, dopo anni di studio ed esami, Nichesola è riuscito a laurearsi in economia e commercio con una tesi su banche e mercato comune europeo. Votazione: 105 su 110.