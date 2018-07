Traffico per l'esodo estivo? Ecco i percorsi alternativi alle autostrade

È in pratica iniziato il periodo dell'esodo estivo. Anche i veronesi si stanno spostando o si sposteranno verso i luoghi di villeggiatura. Un gran numero di automobilisti che si metteranno su strada, addensando i flussi di traffico. Niente di nuovo, tutto ampliamente prevedibile. Per questo, le società che gestiscono le autostrade si sono già attrezzate nel segnalare i giorni meno indicati per le partenze, quasi tutti concentrati intorno ai fine settimana di luglio e agosto.

La Polizia Stradale raccomanda a tutti gli automobilisti di viaggiare con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni di strade e traffico. Appunto, il traffico. Se si è conoscenza che il tratto autostradale che si vuole percorrere è già intasato, occorre trovare percorsi alternativi, così da poter viaggiare più serenamente evitando le code.

Ma quali sono questi itinerari alternativi alle autostrade? La Polizia di Stato ha pensato anche a questo, pubblicando delle comode mappe da poter consultare (possibilmente prima di mettersi in viaggio), così da poter all'occorrenza uscire dall'autostrada per continuare il viaggio su strade meno trafficate.

PERCORSI ALTERNATIVI NEL NORD ITALIA

PERCORSI ALTERNATIVI NEL CENTRO ITALIA

PERCORSI ALTERNATIVI NEL SUD ITALIA