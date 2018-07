L'origine di alcuni termini veronesi: perché si dice "imbrocàr"

È uno dei tanti casi in cui il dialetto veronese e la lingua italiana si somigliano. In italiano si dice "imbroccare", in veronese si dice "imbrocar", ma il significato è lo stesso. Vuol dire "prenderci" nel senso di aver indovinato, aver dato la risposta giusta. Meno comune è il significato di "aver raggiunto l'obiettivo", ma è anche il significato più vicino all'origine dell'espressione.

Imbroccare o imbrocar, originariamente significavano "aver colto nel segno", nel senso di aver centrato il bersaglio. I primi bersagli su cui i tiratori si potevano esercitare con le armi da fuoco altro non erano che tavole di legno su cui veniva posta una brocca oppure veniva piantato un chiodo. Quello era il punto a cui si doveva mirare. La brocca era dunque l'oggetto da colpire, quello da mettere al centro del mirino. L'obiettivo era quello di centrare la brocca, quindi di imbroccare.

Poi i bersagli nel tempo sono cambiati, ma nella lingua italiana e nel dialetto veronese, il verbo è rimasto.