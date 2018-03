C'è anche Verona nei migliori 10 ristoranti d’Italia secondo sluurpy.it

Secondo un'indagine di Groupon e Doxa 8 italiani su 10 mangiano fuori casa almeno 1 volta al mese, e di questi otto il 57% esce almeno una volta alla settimana. Il 58% degli intervistati inoltre, dichiara di affidarsi alle recensioni online sui portali dedicati per la scelta del ristorante, ed il 49% condivide a sua volta l’esperienza fatta sulle piattaforme dedicate al mondo food, scegliendo di commentare, sotto forma di recensione, l’esperienza (positiva o negativa) appena vissuta.

Social media, siti specializzati e motori di ricerca, vengono allora invasi ogni giorno di migliaia di recensioni lasciate da utenti che forniscono utili informazioni riguardo piatti, cucina, servizio e prezzi. Le numerose recensioni lasciate sulle diverse piattaforme (Facebook, Tripadvisor, Google solo per citarne alcune), danno vita ad una mole di informazioni sparse su diversi siti, impossibile da assimilare per i futuri clienti di un locale, rendendo difficoltoso avere una panoramica completa.

Sluurpy, giovane startup bolognese che ha come “mission” la riduzione delle distanze tra ristoratori ed utenti, ha recentemente dato vita allo “Sluurpometro” un aggregatore di recensioni capace di mettere ordine nella giungla del rating della ristorazione. I dati raccolti provengono dai maggiori siti di ranking, dai social, dai motori di ricerca, e vengono elaborati dall’algoritmo, che restituisce una cifra in centesimi rappresentante l’indice di gradimento globale di un locale per i suoi clienti. Un solo sito che aggrega le migliori recensioni del web dei ristoranti italiani.

La prima classifica ufficiale dei ristoranti d’Italia realizzata da Sluurpy è la seguente:

Salotto Fame San Vitaliano (NA) VOTO: 100

Cose Buone Pegognaga (MN) VOTO: 93

La Via delle Taverne Atripalda (AV) VOTO: 92

Ristorante Bagno Shangri-là Castagneto Carducci (LI) VOTO: 92

Starita Napoli VOTO: 92

Attilio Beach Pleasure Club Cervia (RA) VOTO: 91

Streat meating station - Via California Milano VOTO: 91

Locanda La Candola Cimadolmo (TV) VOTO: 91

Corte Dei Brut Gavirate (VA) VOTO: 90

Osteria Il Bertoldo Verona VOTO: 90

Menzione d’onore a “Garage Food” di Ciserano (BG), locale da poco inserito sulla piattaforma Sluurpy e già salito in cima alle classifiche con un voto ancora parziale di “100/100”