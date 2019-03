Head to Head Competition, a Verona il contest che promuove il bere miscelato di qualità

Si tratta della prima competizione itinerante d’Italia dedicata ai bartender under 30, che quest’anno saranno 64, selezionati tra centinaia di aspiranti competitors. Si sfideranno in un testa a testa a colpi di shaker, stir & strain e throwing dietro il banco di 8 top cocktail bar italiani, indiscussi protagonisti della scena beverage contemporanea. Il progetto, ideato da Cristian Lo Russo, Paolo Sanna e Daniele Cicchinelli, nasce nel 2014 anche con l’obiettivo di promuovere opportunità di lavoro tra i competitors, i locali e le aziende sponsor. La sesta tappa quest’anno toccherà Verona, lunedì 11 marzo, al The Soda Jerk.

Si punta tutto sulla capacità d’improvvisazione dei bartender/competitors, che dovranno sfidarsi, senza poter preparare la ricetta in anticipo, creando dei cocktails originali ed equilibrati di fronte a una giuria di esperti giudici. Il regolamento prevede l’uso in miscelazione di un gran numero di spirits e prodotti complementari, in modo che i bartender siano stimolati all’utilizzo di nuovi prodotti per nuovi cocktails. Gancia sarà presente con gli spumantidella cantina, il Vermouth di Torino e il Fernet, con Galliano l’Autentico e gli altri prodotti Lucas Bols distribuiti in Italia dall’azienda, oltre che con la vodka premium russa Russian Standard Original.