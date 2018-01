Spiriti e altre presenze della provincia di Verona: le Genti Beate di Giazza

Non è ben chiaro il periodo in cui si manifestavano. Alcuni parlano della quaresima, altri del giorno dei morti ad inizio novembre. Ma su come siano fatte pare che siano tutti concordi. Le Genti Beate sono donne che si muovono di notte, illuminandosi il cammino con la luce di una fiaccola, nonostante emanino loro stesse una luce. Sono belle e vestite di corteccia d'albero. La loro casa è una grotta della Valle di Fraselle e da lì escono per le loro faccende e per cibarsi, generalmente di uccelli.

Si racconta che non siano amiche degli uomini. Alcuni dicono che basta toccarli per morire all'istante, altri invece dicono che un uomo sia riuscito a portare via una fiaccola ad una donna delle Genti Beate. Oltre alla fiaccola, però, portò via anche il braccio che la impugnava, un arto di cadavere. L'anno successivo l'uomo dovette tornare nello stesso punto in cui aveva commesso il furto per ritrovare la processione delle Genti Beate e la donna che tra di loro procedeva senza fiaccola.