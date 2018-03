Clamorosi furti nella storia di Verona: nel '73 rubata un'anta della Pala di San Zeno

La rapina al Museo di Castelvecchio del 2015 non fu l'unica predazione d'arte della storia di Verona. Nella notte tra il 15 e il 16 giugno del 1974 fu rubata una parte del il trittico del Mantegna dall'altare maggiore della basilica di San Zeno.

I ladri si sono introdotti nella chiesa segando le sbarre di una finestra e calandosi con una corda. Arrivati sull'altare hanno sfilato un'anta del trittico e poi sono scappati da una porta laterale.

Fu in seguito ad una lunga trattativa con i ladri che la porzione della Pala di San Zeno fu recuperata. Il ritrovamento avvenne in un casolare isolato, in zona Crocioni a Bussolengo.