Il lato artistico degli ex amministratori veronesi nel libro "Fuori dal Comune"

Raccontare il lato umano e artistico di alcuni ex consiglieri ed amministratori di Verona era lo scopo della mostra "Fuori dal Comune", tenutasi in Gran Guardia, e di otto conferenze realizzate con gli autori delle opere esposte. Ora, tutto è stato raccolto in una pubblicazione realizzata dall'Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti del Comune di Verona, insieme alla Presidenza del Consiglio comunale, con il sostegno di Banca di Verona e Amia.

Il volume s'intitola proprio "Fuori dal Comune" e vuole evidenziare il lato creativo di chi ha fatto parte delle istituzioni scaligere e vuole anche mettere in luce opere, dipinti, sculture, fotografie artistiche realizzate dagli ex-amministratori comunali.