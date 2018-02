Antiche feste della città di Verona: la Reginetta del Mercato del 1905

È domenica 16 luglio 1905 quando a Verona si tiene una sagra molto particolare, la Festa per la Regina del Mercato, un concorso che coinvolge il capoluogo e che si concluderà con uno spettacolo in Arena.

A vincere il titolo di Reginetta del Mercato è Giuglietta Molani che sfilerà per la città fino all'anfiteatro di piazza Bra con un abito da seta, come riportano le cronache dell'epoca e con una schiera di damigelle d'onore ad accompagnarla.

Ma la Festa per la Regina del Mercato del 1905 restò particolare per un forfait nella giuria, quello del noto pittore Angelo Dall'Oca Bianca che non volle far parte del gruppo dei giurati perché "m'accorsi di non intendermi di belle fanciulle", come dichiarato dallo stesso artista. "Questa mia dichiarazione - aggiunse - comprometterà gravemente il mio credito di artista ... ma io penso che la verità è sempre la verità".