Curiosi personaggi dal passato veronese: El Formiga di Bosco Chiesanuova

Di personaggi popolari che con il tempo sono diventati leggendari il passato del territorio veronese è pieno. Uno di questo è El Formiga. Non lo si ricorda per nome e cognome, basta l'appellativo con cui veniva chiamato da tutti. Viveva in una delle località di Bosco Chiesanuova ed era un calzolaio. Ai suoi tempi, durante la dominazione austriaca, era un personaggio e le forze di polizia lo tenevano d'occhio per il suo modo di vivere.

Uno degli aneddoti che si raccontano del Formiga è che i militari austriaci lo pedinavano spesso e lui per evitare di farsi seguire si costruì delle scarpe che lasciavano impronte al contrario. In questo modo, i militari quando perdevano le sue tracce non riuscivano più a ritrovarlo semplicemente seguendo le impronte che le sue scarpe lasciavano nel terreno. Anzi, quelle impronte li portavano sempre dalla parte opposta rispetto alla direzione presa dallo scaltro calzolaio veronese.