Non solo Iginio Massari, anche due veronesi alla Notte dei Maestri del lievito madre

Una tonnellata di panettone e "lievitati" tagliati lo scorso 23 luglio alla quarta edizione della Notte dei Maestri del Lievito Madre, l’appuntamento per incontrare i più grandi Maestri Pasticceri. Trenta protagonisti della lievitazione e oltre 5000 presenze di cui oltre 250 solo di esperti di settore, per la notte più lunga di Parma, dedicata alla degustazione di prodotti lievitati artigianali. Tra di loro c'erano anche Renato Bosco della Saporè di San Martino Buon Albergo e Daniele Lorenzetti della Pasticceria Lorenzetti a San Giovanni Lupatoto.

L’evento è nato da un’idea del pasticcere Claudio Gatti di Pasticceria Tabiano a Tabiano Terme, famoso proprio per i segreti del suo lievito madre con cui produce ila Focaccia di Tabiano, il suo dolce simbolo: «Abbiamo scelto, come in ogni edizione dell'evento, i migliori artigiani della lievitazione, - racconta il Maestro Claudio Gatti - con una particolare attenzione alla selezione di quei dolci che presentano una particolare ricerca e una continua spinta all'innovazione, un'attenta scelta nell'uso delle farine e delle materie prime, ricercando i piccoli produttori, mantendo intatto un alto grado di artigianalità, premesse che sono impossibili da trovare nella grande industria». Presente anche Iginio Massari, ospite d’eccezione dell'evento che è stato premiato con il titolo " Maestro dei Maestri del Lievito Madre" by Belcolade: « Sono onorato di essere qui e di ricevere questo riconoscimento. Il panettone rappresenta un prodotto d'eccellenza per il nostro Paese e ha tutte le carte in regola per diventare una delle nostre bandiere da esportare con successo in tutto il mondo».

Di seguito l'elenco completo dei "Maestri del Lievito Madre" provenienti da tutta Italia, riuniti per una lunga notte dedicata alla lievitazione: