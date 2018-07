"Oppeano1918. Un mese in volo", il documentario che andrà anche a Venezia

È un onore per Oppeano sapere che il documentario "Oppeano1918. Un mese in volo" sarà presentato alla 75sima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia.

L'ambizioso progetto video, incentrato sui campi di aviazione di Ca’ degli Oppi di Oppeano attivi durante la Grande Guerra, con riferimenti anche al primo dopoguerra, alla Seconda Guerra Mondiale e alla storia del nostro Comune e del territorio limitrofo - ha commentato il sindaco Pierluigi Giaretta - è stato prodotto e curato dal Comune di Oppeano col patrocinio e supporto della Regione Veneto che ha anche partecipato con un finanziamento al 50% delle spese, e dall’Associazione Storia Viva No Profit di Verona.

Il documentario è stato presentato alla popolazione con proiezione pubblica ed ha ottenuto grande successo e molti complimenti anche dagli oppeanesi che in alcuni casi hanno partecipato come comparse al film. Il documentario è disponibile in dvd, facendo richiesta al Comune di Oppeano.

Alle ricerche storiche ha collaborato il professor Angiolino Bellè.

"Nel dettaglio, il documentario si basa sul settore della microstoria denominato home front cioè il fronte di casa: riguarda la Prima Guerra Mondiale nel territorio di Ca’ degli Oppi e per estensione Oppeano, dove era situato un campo di aviazione per bombardieri Caproni. La realizzazione di questo documentario, da distribuire in dvd, è stata pensata per celebrare il centenario della fine della Grande Guerra nel 2018", ha spiegato il documentarista Mauro Vittorio Quattrina. Questo documentario narra quindi avvenimenti della Grande Guerra, passando poi alla Seconda Guerra Mondiale dove il paese di Oppeano e i vicini Bovolone e Isola Rizza comunque erano in prima linea.