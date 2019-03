Si avvicina la Pasqua e c'è una "colomba" veronese tra le migliori d'Italia

Sono di Visciano (NA) e Montaquila (IS) le migliori colombe artigianali d'Italia premiate in occasione della finale di "Divina Colomba", contest organizzato da Goloasi.it ospitato da Levante Prof, la fiera internazionale che punta l'attenzione sul made in Italy tecnologico e agroalimentare presso la Fiera del Levante di Bari.

Un veronese è però salito sul podio nella categoria "Miglior colomba creativa". È Francesco Borioli della Infermentum di Stallavena (Grezzana), arrivato terzo dietro a Mattia Ricci dei Fornai Ricci (Montaquila – IS) e a Stefano Lorenzoni di Arte Dolce (Monte San Savino – AR).

A definire la classifica attraverso gli assaggi alla cieca è stata la giuria tecnica della prima edizione di "Divina Colomba", guidata dal presidente di giuria Carmen Vecchione (maestra lievitista e pasticciera), che insieme a Eustachio Sapone (vincitore della prima edizione di Mastro Panettone), Giuseppe Mancini (docente Richemont Club Italia), Marco Picetti (maestro lievitista e tecnologo di Molino Merano) e Giuseppe Russi (campione del mondo di pasticceria con la FIP), ha avuto il compito non facile di giudicare le migliori fra le 28 colombe finaliste.