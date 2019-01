Dillo in veronese: i migliori proverbi dialettali sul meteo suggeriti dai nostri lettori

Che si tratti del meteo o della vita in generale, i veronesi nel corso della loro storia hanno coniato una serie di frasi molto significative che in italiano non hanno la stessa forza.

Ecco i migliori proverbi scelti tra quelli segnalatici dai nostri lettori:

Premio proverbi sul meteo

Se el temporal el vien dalla montagna, ciapa la sapa e va in campagna (Roberto)

Quande el Baldo el gha el capél, o che fa brut o che fa bél (Michele)

Se el temporal el vien dal Vicentin o le ladro o le assasin (Manuela)

Tempo, cul e siori i fa quel che i vol lori (Luisa)

La prima acqua de agosto la rinfresca el bosco (Nicola)

Quando la luna la ga la gabana se non piove anco' piove in setimana (Laura)

Seren de note el dura dal buso de cul ale balote (Alessandra)

Mantoa scura, acqua sicura (Luisa)

Premio extra

Schèi e usei finchè i ghè, ciapéi (Lucia)

L'omo pien de vin el te parla anca in latin (Valeria)

Grazie a tutti, e ovviamente commentate ancora...