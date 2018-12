Natale in sicurezza, le dieci regole da seguire per le luminarie

Ogni anno durante il periodo natalizio la cronaca, purtroppo, porta in primo piano sempre più numerosi episodi di incendi domestici provocati da luminarie difettose o non a norma. E, talvolta, i roghi non lasciano scampo.

L'appello è di Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega, e anticipa il vademecum elaborato dagli esperti dell'Osservatorio di Mestre che riassume la sicurezza sotto l'albero in 10 fondamentali regole da seguire per prevenire gli incendi nelle abitazioni in tutto il periodo festivo. «Fondamentale - precisa ancora Rossato - è prestare attenzione e utilizzare il buon senso, pensando sempre che ogni nostra azione può riflettersi negativamente sulla sicurezza delle persone e in particolare dei bambini».

Per questo l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega ha presentato un vademecum realizzato appositamente per accendere le luci dell'albero in sicurezza ed evitare pericolosi incendi domestici. Ecco le 10 regole di Vega Engineering: