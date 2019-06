Il bagnino di Baywatch su una "supercar" fermato in autostrada, poi la foto con gli agenti

Il più noto bagnino di tutti i tempi, il divo di Baywatch David Hasselhoff è stato visto sfrecciare in autostrada sulla A21. Il protagonista indimenticabile di telefilm come Supercar è stato infatti addirittura fermato sul tratto cremonese dell'autostrada per un controllo di routine da parte degli agenti. Questi ultimi, comprensibilmente stupiti e felici dell'incontro, hanno quindi chiesto al noto attore di potersi scattare una foto ricordo insieme.

«Mi hanno fatto scendere, hanno detto che ero il loro eroe e volevano una foto!! La vita è bella!!», racconta con entusiasmo sul suo profilo Instagram il celebre attore americano commentando divertito l'episodio.

David Hasselhoff è attualmente impegnato a prtecipare al Gumball 3000, una corsa non competitiva di 3000 miglia a cui si partecipa per beneficenza viaggiando a bordo di bolidi quali Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, Porsche e perfino Bugatti.