Il Cenacolo di Poesia dialettale veronese "Berto Barbarani" ha compiuto 70 anni

In occasione del 70° anniversario dalla fondazione del Cenacolo di Poesia dialettale veronese "Berto Barbarani", il sindaco Federico Sboarina e l'assessore al decentramento Marco Padovani hanno ricevuto i membri del circolo poetico in sala Arazzi per uno scambio di auguri. Erano presenti anche il presidente della quinta circoscrizione Raimondo Dilara, la presidente del Cenacolo Elvira Venturi Zoccatelli e il segretario Roberto Nizzetto.

Il dialetto - ha detto il sindaco Sboarina - fa parte del bagaglio culturale che ognuno porta con sé. A nome della città non posso che ringraziarvi ed essere orgoglioso dell'importante traguardo raggiunto dal Cenacolo di poesia "Berto Barbarani". È doveroso festeggiare i settanta anni di attività, di impegno e passione per portare avanti la cultura del dialetto come ricchezza che va mantenuta e valorizzata.

Il Cenacolo "Berto Barbarani" è stato fondato nel 1948 e oggi conta 44 iscritti. Tra i poeti che ne hanno fatto parte ci sono stati Tolo Da Re, Renato Ravazzin, Gino Beltramini e molto grandi autori contemporanei veronesi.

Per festeggiare i 70 anni di attività, cifra che ne fa uno dei circoli poetici più longevi d'Italia, il Cenacolo ha pubblicato "Antologia del 70°".