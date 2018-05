Tipiche espressioni dialettali veronesi: i campanari del diaolo

Da tempo immemore i suonatori di fisarmonica in provincia di Verona vengono anche chiamati "campanari del diaolo", un'espressione dialettale di facile comprensione, anche se questi musicisti suonano le fisarmoniche e non le campane. Eppure era proprio il suono delle fisarmoniche, in passato ma anche anche ai giorni nostri, ad rallegrare le feste e a far danzare uomini, donne e bambini. Erano quindi gli animatori dei momenti più profani della vita, quelli più distanti dai riti liturgici e dalle preghiere. E per questo i parroci particolarmente bacchettoni definivano i fisarmonicisti i "campanari del diaolo". I campanari veri e propri, infatti, suonavano le campane, gli strumenti che richiamavano i fedeli all'interno delle chiese per seguire le messe. E allo stesso modo il suono delle fisarmoniche richiamava i montanari e i contadini veronesi nei luoghi di festa.

L'espressione "campanari del diaolo" non si è persa nel tempo e viene tenuta viva anche da un gruppo folkloristico che dal 1991 ha scelto proprio di chiamarsi I campanari del diaolo perché sempre accompagnati da una fisarmonica.