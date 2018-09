Dodici fumettisti per il calendario 2019 della Polizia di Stato

Saranno dodici famosi fumettisti, quest’anno, a disegnare le tavole che rappresenteranno i mesi del 2019 nel nuovo calendario della Polizia di Stato. Con mano esperta, i professionisti racconteranno, in maniera del tutto originale, il fondamentale ruolo svolto ogni giorno dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato. L’idea ricalca il desiderio di catturare l’attenzione di un pubblico ampio e di scommettere su una forma di comunicazione nuova, diversa dal linguaggio fotografico adottato negli scorsi anni.

Anche per l’edizione del 2019, il ricavato della vendita del calendario della Polizia di Stato sarà destinato al Comitato italiano per l’Unicef Onlus al fine di dare un sostanziale supporto al progetto “Yemen”, territorio che è teatro di una delle più gravi crisi umanitarie nel mondo. L’importante traguardo che l’Unicef si prefigge quest’anno è quello di raggiungere, con i propri interventi, 17.3 milioni di persone, tra cui 9.9 milioni di bambini, attraverso azioni che garantiscano l’accesso sicuro all’acqua, la prevenzione e la cura delle malattie più diffuse e, improntando mirati percorsi di educazione, anche il supporto psicosociale di bambini e adolescenti.

A supporto degli obiettivi di Unicef Onlus, e in collaborazione con la Polizia di Stato, tutti i cittadini interessati potranno contribuire acquistando il nuovo calendario al costo di 8 euro per l’edizione da parete e di 6 euro per la versione da tavolo.