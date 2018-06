Voragini e cavità del territorio veronese: il Buso del Valon

In linea d'aria è a metà strada tra San Giorgio di Bosco Chiesanuova e il rifugio Revolto. Non c'è un vero e proprio sentiero per raggiungerlo, ma indicativamente si prende per il Rifugio Gaibana e poi si continua verso Est, fino a che non si scorgono le protezioni piantate attorno a quasta cavità carsica.

Il Buso del Valon è uno delle pochi anfratti in provincia di Verona dove ancora si può trovare del ghiaccio perenne. Sono cumuli di ghiaccio e neve che un secolo dopo l'altro si sono conservati grazie alle particolari condizioni climatiche della grotta. Non ci sono ancora delle certezze scientifiche sul come questo ghiaccio si sia formato e come sia cambiato e come cambi ancora nel tempo. È sicuro che ci siano delle variazioni cicliche durante l'anno, con un'estensione del ghiaccio perenne che raggiunge il suo massimo nei mesi primaverili e tende a ritirarsi fino alla fine dell'estate.