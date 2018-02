Aneddoti su grotte e voragini della provincia di Verona: Buso del Giacinto

Castel Gaibana è una località della Lessinia, nel territorio comunale di Bosco Chiesanuova, al confine tra il Veneto e il Trentino Alto Adige. Ed era terra di confine anche quando il veronese era diventato parte del Regno d'Italia, mentre il Trentino era ancora territorio austriaco. Essendo un territorio impervio, Castel Gaibana non era una via di comunicazione molto agevole e per questo era uno dei punti di passaggio dei contrabbandieri che facevano la spola tra i territori austriaci e quelli italiani.

Uno di questi contrabbandieri si chiamava Giacinto e il suo nome è ricordato da una profonda voragine presente nella zona di Castel Gaibana. Si chiama proprio la Busa del Giacinto perché si racconta che il contrabbandiere ci cadde dentro, ingannato dalla neve che la nascondeva. Fortunatamente non finì in fondo alla voragine ma si fermò su un ciglione e i suoi compagni poterono recuperarlo tirandolo su con delle corde.