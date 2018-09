Il booktrailer girato a Verona in finale al Trailers Filmfest

Il booktrailer di “Più che amici”, un romanzo ambientato in provincia di Verona, è arrivato alla fase finale del concorso per booktrailer dei Trailers Filmfest. Si tratta di un festival nazionale di trailer cinematografici che ha luogo a Milano ed è giunto alla sedicesima edizione. Una giuria di esperti ha esaminato i lavori presentati e ha scelto i dieci più meritevoli che adesso si contenderanno la vittoria tramite i voti che arriveranno al sito del festival (http://trailersfilmfest.ivid.it/concorso-booktrailer-2018/) entro il 21 settembre.

“Più che amici” è un progetto nato l’anno scorso per opera di sei ragazzi under 30 che si sono cimentati per la prima volta nel mondo dell’editoria, ognuno scegliendo un particolare aspetto in base ai propri interessi e studi: scrittura, impaginazione, distribuzione, gestione dei canali social. Per la promozione è stato realizzato anche un booktrailer che mostra alcuni dei luoghi descritti dal libro, partendo da Villafranca e finendo a Verona. La storia è infatti ambientata nella provincia scaligera e parla di un gruppo di amici del liceo che, una volta iniziata l’università, si trovano ad affrontare le difficoltà di un tale salto e a cercare di mantenere i rapporti nonostante i cambiamenti intorno a loro.

A realizzare il booktrailer è stata Daniela Nardin, di Sommacampagna, e al progetto hanno partecipato anche Nicolò Bonato, Mattia Deidonè e Camilla Gaiardoni, di Villafranca. Per l'ambientazione e il pubblico a cui è rivolto, "Più che amici" ad aprile è stato invitato alla conferenza stampa di presentazione della rassegna "Il Veneto legge", organizzata dall'assessorato regionale alla Cultura per sensibilizzare i cittadini alla lettura. Dato il buon gradimento del libro, che ripercorre il primo anno di vita universitaria dei protagonisti, il gruppo si sta preparando a pubblicare anche un secondo capitolo, che dovrebbe essere pronto entro fine autunno.