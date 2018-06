Le bellezze paesaggistiche della provincia di Verona: il Belvedere di Custoza

Conosciuto anche come colle dei Tre Pini per la presenza di alcuni cipressi sulla sua sommità, il Belvedere è un'altura di 172 metri che domina l'abitato di Custoza, nel comune di Sommacampagna.

Amato da tutti per la sua posizione aperta alle correnti d'aria e quindi molto rinfrescante nelle giornate estive più calde, il Belvedere è il rilievo principale della penultima cinta dell'anfiteatro collinare morenico, a sud del lago di Garda, ed è stato teatro di momenti storici cruciali per il Risorgimento italiano, come la battaglia del 25 luglio 1848 o quella del 24 giugno 1866.

Sulla sua cima è stato innalzato nel 1879 l'Ossario di Custoza, che raccoglie i resti dei combattenti e che inizialmente ha una funzione funeraria oltre che monumentale. Nei decenni successivi diventerà luogo della memoria risorgimentale e di pellegrinaggio devozionale da parte dei compagni d'arme dei caduti e dei famigliari di chi ha combattuto su questi campi. Con il venir meno delle generazioni che hanno vissuto quei fatti, il complesso del Belvedere perde la sua valenza patriottica e pedagogica e diventa meta del nascente turismo di massa, attirato dalla sua posizione panoramica. Dagli anni 2000, il compendio dell'Ossario e il colle che lo ospita sono oggetto di una rinnovata attenzione che porta, a partire dal 2016, alla realizzazione di un progetto museale.