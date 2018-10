Blog Bussolengo / Località Quercia

Avvoltoio grifone affetto da saturnismo, salvato e rimesso in libertà

Il saturnismo è un'intossicazione causata dall'ingestione di piombo presente in carcasse non recuperate a seguito dell'attività venatoria. L'animale era nato in Croazia ed è stato avvistato in Friuli Venezia Giulia