Le bellezze di Montorio in 17 tappe, l'audio-guida in una app gratuita

Una guida virtuale alla portata di tutti per esplorare le bellezze di Montorio. Smartphone alla mano, basta scaricare una app per scoprire storia e curiosità di canali, mulini, risorgive, chiese, ville storiche e molto altro ancora.

Con l'applicazione gratuita Izitravel si ha accesso ad un percorso multimediale di 17 tappe da seguire passo dopo passo, grazie ad una guida vocale che si attiva non appena ci si avvicina al punto di interesse. Inoltre, per i più curiosi, sono disponibili foto e video di approfondimento. Una volta avviata l'applicazione, è sufficiente selezionare la sezione "Montorio Veronese e le sue acque", e riprodurre l’audio-guida. Inoltre, lungo l'itinerario, possono essere scansionati sempre con il telefono i QR Code per accedere alle schede informative.

La passeggiata si snoda su un territorio pianeggiante adatto a tutti e si estende per due chilometri e mezzo, con partenza e arrivo in piazza Buccari.

Il progetto è stato ideato dall’associazione montorioveronese.it, con l'intento di valorizzare le bellezze del territorio di Montorio, e promuoverne non solo l'aspetto naturale e paesaggistico, ricco di canali d’acqua, ma anche la sua conoscenza storica.