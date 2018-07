"Peccato di gola", in radio il nuovo singolo della cantante veronese Alison Medini

A partire dal 20 luglio 2018 è in rotazione radiofonica “Peccato di gola” (K1Records, distribuzione Tunecore), il nuovo singolo della cantante veronese Alison Medini. Il brano, contenuto nella compilation “Festival show Summer Hits 2018” (in uscita oggi), ), verrà presentato live in occasione della tappa di Bibione del Festival Show del 9 agosto (in cui Alison è in gara tra le “giovani proposte”) e sarà a breve disponibile in digital download.

Disponibile anche il videoclip su YouTube:

Il brano, scritto da Lorenzo Bello e Filadelfo Castro, nasce da un’idea dello stesso Lorenzo Bello, produttore esecutivo del progetto, che insieme ad Alison, durante una serata di improvvisazione chitarra e voce, ha voluto sottolineare come una giovane donna debba avere il coraggio di esporsi in modo femminile, elegante e mai volgare, nell’arte della seduzione. Una celebrazione della chimica fisica, pura e libera.

Il videoclip è stato realizzato da Roll In Prouction Group a Los Angels (CA). La regia è di Francesco Ferri Faggioli che ha scelto proprio gli Stati Uniti per sottolineare l’ispirazione internazionale del progetto, sia in termini di sound che di messaggio. Il video si sviluppa tra Beverly Hills, Downtown e West Hollywood.

Alison Medini ha 22 anni. Canta fin da piccolissima, spinta dal padre che la iscrive al suo primo concorso appena dodicenne. Dopo i primi concerti, inizia a collaborare con i musicisti Bruno Marini, Charly Cinelli, Cristina Mazza, Cristian Montagnani, Larry Mancini, Andrea Bertani ed altri, cimentandosi in un’intensa attività live. Accanto all’esperienza live Alison partecipa come voce solista a diverse produzioni discografiche: “Expo we are”, assieme a Don Jiggy, ora cantante dei Soul System (con il quale successivamente Alison duetta nel brano: “Non Mollare”, vincitore del Pov Music Contest 2015 ); “I love to be”, assieme a Riccardo Polidoro vincitore del Festival Show 2006; “The one for me” brano diMassimiliano Titi , sigla del programma televisivo “Model’s For Italy” 2017, e 3 dischi assieme al gruppo Irish-Folk “Alban Fuam” sempre prodotto da Titi .

Alison partecipa, anche, ad un progetto per la realizzazione di un musical tv e nel 2014 gira con il regista Marco Lui un film per ragazzi dal titolo “John, il segreto per farla innamorare”. Dal 2018 è impegnata in un progetto discografico solista prodotto daLorenzo Bello e da questa collaborazione nasce il primo singolo di Alison, arrangiato da Filadelfo Castro dal titolo “Peccato di Gola” in gara tra i giovani nella prestigiosa cornice di Festival Show 2018, e che sarà accompagnato da un videoclip girato a Los Angeles.

