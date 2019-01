Prova bilancia dopo le feste? Depurarsi e tornare in forma con l'acqua

Anno nuovo, vita nuova. Dopo le feste natalizie i buoni propositi per l'anno appena iniziato accompagnano il nostro rientro alla vita di tutti i giorni, e tra i pranzi e le cene in famiglia del periodo delle feste, uno dei primi obiettivi spesso è quello di recuperare al più presto il peso forma. «Durante le festività natalizie si rischia infatti un'assunzione di circa mille calorie in più al giorno, arrivando al tanto temuto confronto con la bilancia con un aumento di peso tra i due e i tre chili - spiega la dottoressa Elisabetta Bernardi, biologa specialista in scienza dell'alimentazione e membro dell'Osservatorio Sanpellegrino - Questo incremento di peso però non è dovuto solo alla maggiore quantità di calorie che si assumono, ma anche all’abitudine di mangiare più volte durante tutto l’arco della giornata, trascurando inoltre alimenti fondamentali come frutta e verdura».

Al rilassato clima familiare tipico delle festività si contrappone quindi ogni anno l'ansia di rimettersi in forma nel più breve tempo possibile: per la salute del nostro organismo però è importante evitare diete drastiche e digiuni che possono avere conseguenze che si ripercuotono sulla nostra salute: «Per recuperare la linea - prosegue la dottoressa Bernardi - ma in generale per mantenere in salute il nostro corpo, un valido aiuto è rappresentato sicuramente dalla ripresa dell'attività fisica, spesso abbandonate durante il periodo delle feste, e da una corretta idratazione che, insieme ad una sana alimentazione, aiuta a favorire la perdita di peso: l'acqua infatti contribuisce a far aumentare temporaneamente il nostro tasso metabolico e in questo modo il nostro organismo utilizza più calorie. Bere acqua anche prima dei pasti permette inoltre di raggiungere prima il senso di sazietà».

L'acqua rappresenta un valido alleato della nostra salute anche perché premette l'eliminazione del carico tossinico e garantisce il trasporto all'interno del nostro organismo dei nutrienti. È importante quindi scegliere le acque più ricche di sali come magnesio e calcio: i sali minerali sono indispensabili come costituenti dell'organismo e fondamentali per il mantenimento del nostro equilibrio idrico salino. Attraverso la sua funzione depurativa e all’elevato contenuto salinico dunque, l’acqua rappresenta un importante strumento di cura e di prevenzione.