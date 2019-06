Solidarietà: con Humana il comune di Bonavigo sostiene progetti nel sud del mondo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Nel 2018, HUMANA People to People Italia, organizzazione umanitaria attiva nella raccolta di indumenti e accessori usati, ha raccolto sul territorio del Comune di Bonavigo (Verona), grazie alla convenzione in essere con S.I.VE. (Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l.), 12.859 chili di abiti, determinando impatti positivi dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

Un risultato davvero positivo, riconosciuto con il Premio HUMANA Eco-Solidarity Award 2019. Con il gesto di donare i loro vestiti usati, gli oltre 2 mila cittadini di Bonavigo, che in media hanno conferito 6,4 chili di indumenti ciascuno, hanno contribuito, attraverso HUMANA, a sostenere i progetti di cooperazione internazionale che l’organizzazione umanitaria realizza. Per esempio, uno dei programmi di quest’anno prevede l’aiuto a donne in difficoltà in un Paese con alti tassi di povertà come l’India. HUMANA, infatti, nel Paese asiatico realizza un programma di microcredito che prevede corsi di formazione sulla gestione finanziaria di base e il supporto nell’avviamento di piccole iniziative economiche legate all’agricoltura, all’allevamento, all’artigianato e al commercio al dettaglio.

In particolare le donazioni dei cittadini di Bonavigo hanno permesso a 3 donne indiane di entrare a far parte del programma. Un progetto di ampio respiro, rivolto in particolar modo alle donne delle comunità locali indiane, allo scopo di promuoverne l’indipendenza e l’emancipazione economica, che ha interessato finora oltre 71 mila persone. HUMANA ha voluto premiare il Comune di Bonavigo con l’“HUMANA Eco-Solidarity Award 2019” come primo a livello provinciale, riconoscendo così l’impegno dell’Amministrazione e la generosità dei cittadini.

La raccolta abiti ha prodotto anche effetti positivi per l’ambiente. Infatti, i 12.859 Kg raccolti nel Comune di Bonavigo hanno permesso di risparmiare oltre 77 milioni di litri di acqua e di evitare l’emissione di oltre 46 mila chili di anidride carbonica in atmosfera. Inoltre, ha consentito al Comune, e quindi ai cittadini, di risparmiare oltre 2 mila euro che sarebbero invece serviti per affrontare i costi di smaltimento degli abiti usati.

«HUMANA ha stabilito nel corso degli anni un rapporto di fiducia con le Amministrazioni comunali. Un rapporto che si rinnova ancora quest’anno e che ci vede impegnati a favore delle persone più in difficoltà con progetti che mirano a migliorare le condizioni di vita di migliaia di abitanti in Paesi in via di sviluppo e a realizzare azioni sociali in Italia. Attività che ci è possibile condurre anche grazie al contributo di tanti cittadini che donando i propri abiti usati dimostrano ogni giorno grande generosità», sostiene Ulla Carina Bolin, Presidente di HUMANA People to People Italia ONLUS.

HUMANA è membro della Federazione Internazionale HUMANA People to People, presente in 45 Paesi nel mondo. HUMANA finanzia le proprie attività grazie a partner pubblici, donatori privati e anche grazie alla raccolta di abiti usati, che garantisce continuità al lavoro di cooperazione. HUMANA in Italia, oltre a raccogliere indumenti, coinvolge volontari con iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi, propone le Vacanze Solidali, realizza programmi per le scuole e partnership con le aziende. Propone inoltre il sostegno a distanza per bambini orfani di Zambia e Mozambico.