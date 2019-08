Abito sottoveste: il capo must have che non passa mai di moda

I vesti di tendenza di quest’estate, ma che di sicuro ci accompagneranno sotto i cappotti invernali, sono un vero e proprio retaggio della moda degli anni 90.

Stiamo parlando degli immancabili abiti sottoveste, delle creazioni fresche ed eleganti che vi faranno splendere in ogni occasione.

In realtà anche se è andato in voga specialmente negli anni 90, a renderlo un capo unico e iconico ci ha pensato già nel 1956 Marylin Monroe. Infatti risale a quell’anno una fotografia scattata durante un party nell’appartamento della diva, che viene ritratta con un vestitino sottoveste a bretelline. Il cosiddetto slip dress, proveniente dal mondo della lingerine, è un capo assolutamente sexy ed elegante, un abito mai volgare che illuminerà la vostra femminilità! Abito dalle spalline sottili lo si può trovare lungo, corto o midi, spesso in seta e con inserti in pizzo. In commercio ne troverete per tutti i gusti, i tutte le varianti di colore, da giorno o per una serata romantica.

Oggi vi mostreremo le tre misure degli abiti sottoveste più glamour del momento.

Mini Abito:

Leggero e traspirante, consigliato il color Khaki che risalta l’abbronzatura, da indossare la sera, magari per una festa in spiaggia con un sandalino gioiello o per una cena romantica a lume di candela. Lo potete trovare su Amazon.

Abito Midi:

Questo capo dalla media lunghezza è molto versatile, infatti può essere abbinato sia ad uno stile elegante serale che casual giornaliero. Consigliato il color Verde Chartreuse, molto raffinato e mai banale! Anche questo capo lo potete acquistare su Amazon.

Abito lungo:

Decisamente il più elegante dei tre. Consigliato in nero, magari con qualche trasparenza e dettaglio in pizzo, come questo che trovate scontato sul sito di Guess.

