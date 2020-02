San Valentino 2020: scopri come festeggiarlo a Verona

Verona, come ogni anno celebra la festività dedicata a San Valentino con una rassegna che ha nel rosso il suo colore principale: Verona in Love.

"Se ami qualcuno portalo a Verona": questo il sottotitolo dell'iniziativa Verona in love, che la città romantica per antonomasia dedica ai festeggiamenti di San Valentino 2020. Il San Valentino scaligero si conferma ogni anno ricco di momenti speciali, che animeranno Verona da giovedì 13 a domenica 16!

Numerose saranno le iniziative di Verona in Love nel corso delle cinque giornate: spettacoli, musica e intrattenimento dedicati e pensati per gli innamorati, talk, tour interattivi ed enogastronomici, cacce al tesoro e gli stand del “Market In Love” in Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e Ponte Pietra.

In programma:

Il premio Arte d’Amore, dedicato alla canzone d’autore d’amore e rivolto a giovani artisti, incontri e talk:

Dalla formula all'emozione: per parlare d’amore attraverso l’arte, la scienza, la filosofia e la medicina.

Love What You Do: Finding Work-Life Balance con Verona Professional Women Network,

la presentazione del libro La Cura sono Io,

l'iniziativa speciale Il Cuore in Testa, passando per Io Tarzan, tu Jane con Marco Scarmagnani.

Parole d'Amore in volo: con il lancio dei messaggi d'amore con i palloncini biodegradabili;

il premio Vetrina d’Amore: per la vetrina più romantica di Verona.

L’Amore in Pentola: con cui i ristoranti tipici presenteranno uno speciale piatto a tema amore.

Un Cuore di Vespa: il raduno delle Vespe Storiche a cura del Vespa Club Verona.

Il calendario prevede anche performance teatrali itineranti come Shakespeare&Love di Casa Shakespeare, le iniziative dei Musei Civici per visitare tutti i musei e i siti con la formula paghi 1 entri in 2 e svariati spettacoli sul palco in piazza dei Signori.

Per consulatre l'intero programma dettagliato vi consigliamo di visitare il sito di Verona in love.